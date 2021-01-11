مباحثات هاتفية بين الرئيس العراقي وولي عهد أبوظبي

2021/01/11 | 22:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابو‭ ‬ظبي‭ -‬الزمان جرت‭ ‬امس‭ ‬مباحثات‭ ‬هاتفية‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬وولي‭ ‬عهد‭ ‬ابو‭ ‬ظبي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬،‭ ‬وقالت‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬رسمية‭ ‬في‭ ‬الامارات‭ ‬انه‭ ‬تلقى‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬أبوظبي‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الإماراتية‭ ‬اليوم‭ ‬اتصالاً‭ ‬هاتفياً‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬الدكتور‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭.‬وتناول‭ ‬الاتصال‭ […]

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