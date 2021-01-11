الملا لـNRT: بدلا من تكرار مشاهد العنف.. على المنتفضين ان يدركوا من سرق تشرين

2021/01/11 | 22:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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في رد على ماجرى من احداث تصعيد شهدتها مدينة الناصرية، يؤكد السياسي المستقل حيدر الملا، ان انتفاضة تشرين شكلت نقطة مضيئة في تاريخ الحراك الوطني، الا انها لم تستطع ان تحقق التغيير المنشود.





الملا وفي تصريح خص به موقع NRT عربية، اليوم الاثنين 11 كانون الثاني 2021، ذكر ان "التشرينيين بحاجة الى اعادة تقييم، لمعرفة من سرق انتفاضتهم، ومحاولة تشخيص من صعد على ظهر ودماء هذه الانتفاضة"، مضيفا، "عليهم ان يدركوا ان اقوى سلاح لدى تشرين كان السلمية، لذلك فان تكرار العنف سواء من بعض الاجهزة الامنية، وكذلك عدم وحدة الصف داخل المتظاهرين، سيفضي بنتيجة، تؤكد ان المستفيد الوحيد في هذه النزاعات، هو السلطة الحالية".

واشار الملا، الى ان "تشرين خرجت بانتظام سياسي فاقد القدرة على التغيير، وانه تم اختزال الحراك في تغيير حكومي، لم يكن يوما هدف هذه الانتفاضة المضيئة".

اما بالحديث عن التصعيد في الناصرية، شدد الملا على "ضرورة ان يكون هناك وقفة من الحكماء والعقلاء سواء من التشريني او حتى من الطبقة السايسة كي لاتتفجر الاوضاع اكثر مماهي متفجرة بالنتيجة يكون الدم العراقي هو ثمن هذا التفجر".

وختم بالقول، ان "مسؤولية الاجهزة الامنية، هو الحفاظ على امن العراق والعراقيين، وان محاولة التنصل من هذه المسؤولية، مزيد من الادانة للاجهزة الامنية".

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