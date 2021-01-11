2021/01/11 | 23:01 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب “لا يجب أن يبقى في منصبه”.وقال بايدن إنه تحدث اليوم مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ بشأن عزل ترامب، مشددا على أنه “يجب محاسبة من تسببوا في اقتحام مبنى الكابيتول”.وأضاف: “لست قلقا من مراسم حفل التنصيب”.وقد أعلن قائد الحرس الوطني الأمريكي الجنرال، دانيال هوكانسون، أنه تم التوجيه بتعبئة ما يصل إلى 15 ألفا من قواته في واشنطن لتأمين تنصيب بايدن.وكانت شبكة “abcnews” الأمريكية كشفت اليوم أن مكتب التحقيقات الاتحادي حذر من أنه يجري التخطيط لتنظيم احتجاجات مسلحة في واشنطن العاصمة و50 مدينة بعواصم الولايات الأمريكية قبل تنصيب بايدن.وذكرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بايدن: ترامب يجب ألا يبقى في منصبه عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن: ترامب يجب ألا يبقى في منصبه) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن: ترامب يجب ألا يبقى في منصبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).