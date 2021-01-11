2021/01/11 | 23:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب عن كتلة عراقيون، خالد الجشعمي للفرات

انتهت جلسة المجلس باتسمرار القراءة الثانية لجلسة الغد والتي تليها

لايوجد صراعات بل خلاف في وجهات النظر

لاتوجد موازنة مرت على العراق بعجز 41%

ابرز النقاط الخلافية على حجم الموازنة

20 ترليون دينار ستخصص لسداد الفوائد واقساط القروض

وضعت مجموعة مقترحات ستقدم يوم غد الى اللجنة المالية

الموازنة التشغيلية ارتفعت في الموازنة القادمة

اكثر من ترليون دينار كبرامج خاصة لبعض الوزارات

يفترض توجيه الصرف لتسع قطاعات مهمة منها الكهرباء والصحة والتربية والخدمات

الخلاف حول الملف الكردي بنقطتين المادة 11 ثانيا ان تلتزم حكومة الاقليم بتسليم 250 مليون برميل يوميا والكميات التي تزيد عن ذلك يكون لتغطية الكلف والانتاج والنقل ولم تنفذ

الكرد لديهم استحقاق وعليهم واجبات والتزامات حسب النسبة السكانية 12.6

الحكومة اوجدت نص توافقي مرفوض مع الاقليم

يفترض بالاقليم تسليم كل نفطها لاجبار المركز على الالتزام بتعهداته

النقطة الثانية/ الفقرة ثالثا من نفس المادة تقوم حكومة الاقليم تقديم بيانات مالية بذمتها منذ 2014

الخلاف مع الاقليم عقيم ولن نصل الى اي حلول معها الا بتوفر صفاء النية

الكرد يرفض المحاسبة على ايرادات السنوات السابقة

الموازنة تبذيرية في المستلزمات الخدمية رئاسة الجمهورية اكثر من 10 مليار و896 مليون دينار و رئاسة الوزراء 3 مليارات و100 وامانة مجلس الوزراء 3 مليارات 458 مليون دينار

الموازنة فرضت استقطاعاً ضريبياً على المتقاعدين 10%

الاستقطاع سيكون على راتب مليون دينار فما فوق للموظفين

استقطاع رواتب المتقاعدين في الموازنة لن يمر مطلقاً

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجشعمي: نحو 14 مليار دينار في الموازنة للخدمة والتنظيف في رئاستي الجمهورية والوزراء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجشعمي: نحو 14 مليار دينار في الموازنة للخدمة والتنظيف في رئاستي الجمهورية والوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).