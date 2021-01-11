كوسرت رسول يهنئ بذكرى صدور صحيفة كوردستاني نوي

2021/01/11 | 23:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه السيد كوسرت رسول علي رئيس المجلس الاعلى السياسي ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني برقية تهنئة بالذكرى السنوية لصدور صحيفة كوردستاني نوي.

وجاء في برقية التهنئة: بمناسبة الذكرى السنوية لصدور أول صحيفة يومية كوردية اتقدم باحر التهائي الى رئيس التحرير وجميع الكوادر العاملة وقراء صحيفة كورستاني نوي.

واضاف: ان صحيفة كوردستاني نوي كانت هدية كبيرة من الاتحاد الوطني الكورستاني للكتاب والمثقفين وفي اربيل بمشاركة الكتاب والمثقفين صدر العدد صفر منها، وكانت تلك الخطوة آنذاك مبادرة مهمة من الاتحاد الوطني الكوردستاني لتطوير مسيرة الصحافة الكوردية.

واضاف السيد كوسرت رسول علي: ان صحيفة كوردستاني نوي استطاعت وكصحيفة سياسية يومية للاتحاد الوطني الكوردستاني ان تصبح منبرا للاصوات والالوان المختلفة وابوابها كانت مفتوحة دائما لنشر النقد والآراء المختلفة للكتاب والمثقفين، كما اصبحت جسراً مهمة لايصال المطالب المشروعة لابناء شعب كوردستان الى السلطات والجهات المعنية.

واوضح: اليوم اذ نحيي ذكرى صدور صحيفة كوردستاني نوي أول صحفية يومية بعد انتفاضة شعب كوردستان، اؤكد دعمي ومساندتي الكاملة للصحيفة، واتمنى ان تكون كوردستاني نوي دائما في قمة التقدم والازدهار وان تكون مبرا للنقد والرأي الحر.

PUKmedia خاص

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