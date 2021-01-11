2021/01/11 | 23:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأعرجي يكشف تحركين لصالح والصدر ويرجح "حرباً" بين الفصائل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/11 | 23:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي يكشف تحركين لصالح والصدر ويرجح "حرباً" بين الفصائل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي يكشف تحركين لصالح والصدر ويرجح "حرباً" بين الفصائل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).