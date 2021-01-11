نينوى: معرض خاص بـ’تخفيض الأسعار’ للتخفيف من أعباء ارتفاع السوق (فيديو)

2021/01/11 | 23:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أقامت إدارة معرض نينوى الدولي معرضا خاصا بـ"تنزيل الأسعار"، وذلك لمساعدة اهالي المدينة خلال الأزمة المالية فضلا عن ارتفاع الأسعار في السوق، حيث شهد المعرض مشاركة كثير من الشركات والمحال التجارية التي اعتبرته "فرصة لاستقطاب الزبائن من جديد".

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