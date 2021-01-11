2021/01/11 | 23:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تنشر “النور نيوز” تقرير اللجنة المالية النيابية حول مشروع موازنة 2021، وأبرز ما جاء في التقرير بشأن مشروع القانون المنتظر أن يصوت عليه مجلس النواب.وأبرز ما جاء في التقرير، هو تخفيض مستوى العجز وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم الى الشرائح الفقيرة، وزيادة موارد الدولة وتحسين …

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