المالكي يبحث مع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني الموازنة والانتخابات

2021/01/11 | 23:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي، الاثنين، مع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة روز نوري شاويس، الموازنة والانتخابات.وقال مكتب المالكي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي استقبل بمكتبه مساء اليوم وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة روز نوري شاويس”، مبينا ان …

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