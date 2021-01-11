إزالة عدد كبير من المتفجرات في مجمعات وقرى قضاء شنكال تمهيداً لعودة النازحين

2021/01/11 | 23:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – خليل بوكو بتوجيه من قائد الفرقة 20 اللواء الركن شيرزاد الكتفروشي بدأت قوة من الجيش العراقي بإزالة ومعالجة جميع مخلفات داعش ضمن قاطع مسؤولية الفرقة تمهيداً لعودة النازحين وحفاظاً على سلامة المواطنين.وصرح الملازم أول “سعيد برهيم الشنكالي” من سرية الانضباط العسكري فرقة 20 لــ “ايزيدي 24″، أن “القوة تعمل دون توقف …

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