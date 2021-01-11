الصحة توضح حقيقة ظهور اصابة بسلالة كورونا الجديدة في العراق

2021/01/11 | 23:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، ظهور السلالة الجديدة لفايروس كورونا في العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريحات صحفية، إنه “لا يوجد ظهور للسلالة الجديدة في العراق وخلال ايام سيتم تحديث عدد من المختبرات لتشخيص هذه السلالة داخل البلاد”.

وأضاف ان “الخبر الذي تم تداوله عبر احدى الشخصيات بهذا الشأن غير صحيح وغير دقيق وغير علمي”.

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