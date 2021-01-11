وزير الزراعة يناقش مع وزيرة الزراعة في اقليم كردستان منع الاستيراد غير القانوني عبر منافذ الإقليم

2021/01/11 | 23:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ناقش وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي مع وزيرة الزراعة والموارد المائية في اقليم كردستان بيكرد طالباني منع الاستيراد غير القانوني عبر منافذ الإقليم.وذكر بيان لوزارة الزراعة اليوم ,ان الوزير استقبل طالباني لمناقشة الواقع الزراعي في البلاد، ومنع الاستيراد غير القانوني عبر منافذ الإقليم، في إطار حماية المنتوج المحلي، بجانبيه الزراعي والحيواني"./انتهى2

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