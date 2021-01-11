حازم الخالدي : تحديد موعد الانتخابات من الحكومة لايتوافق مع الدستور

2021/01/11 | 23:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب حازم الخالدي ان : تحديد موعد الانتخابات من الحكومة لايتوافق مع الدستور .وقال في تصريح متلفز ان : المادة 64 من الدستور تنص على أولاً:- يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.ثانياً:- يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية.وعبر الخالدي عن القلق من امكانية الالتزام بموعد 6 حزيران المقبل.واضاف ان : من يريد اجراء الانتخابات في هذا التاريخ عليه الالتزام بالقانون والدستور./انتهى3

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