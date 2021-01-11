مبيعات الهواتف الذكية في الصين تتراجع 20% في 2020

2021/01/11 | 23:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مبيعات الهواتف الذكية المحلية في الصين بأكثر من 20 بالمائة خلال العام الماضي، مع تداعيات فيروس كورونا.

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