محدث.. أسعار النفط تهبط عند التسوية مع تجدد مخاوف الطلب

2021/01/11 | 23:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط بشكل هامشي عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، مع تجدد المخاوف بشأن الطلب على الخام.وتعرضت أسعار الخام للضغط مع تزايد إصابات

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