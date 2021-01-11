التربية: جولات لمراقبة سلامة الإجراءات الوقائية في المدارس

2021/01/11 | 23:26 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مدير الإشراف التربوي في مديرية تربية الكرخ الثالثة شعلان العامري، اليوم الاثنين، القيام بجولات لمراقبة سلامة الإجراءات الوقائية في المدارس.وقال العامري في بيان، إن “وزارة التربية ومديرية تربية الكرخ الثالثة دأبتا على الالتزام بتوصيات خلية الأزمة التي أكدت على أن يكون الدوام يوما واحدا في الأسبوع لكل مرحلة على عدد أيام الأسبوع”.وأضاف، أن “الإشراف التربوي ساهم في تعفير جميع المدارس وشدد على ارتداء الكمامات، وأنه تابع الأمور المتعلقة بالمحافظة على صحة التلاميذ”، لافتا إلى أن “وزارة التربية وجهت بمتابعة المدارس الأهلية من أجل أن يكون الدوام يوما واحدا، وأنه كان للإشراف التربوي بمديرية تربية الكرخ الثالثة […]

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