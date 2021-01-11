السفير البريطاني: قلق للغاية من تصاعد العنف في الناصرية

2021/01/11 | 23:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ابدى السفير البريطاني في العراق، ستيفن هيكي، الاثنين، عن "قلقه البالغ" من تصاعد العنف في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، داعيا إلى الحوار وضبط النفس والمساءلة عن قتل المدنيين والقوات الأمنية.

جاء ذلك في تغريدة لهيكي اليوم، (11 كانون الثاني 2021)، قال فيها "إنني قلق للغاية من تصاعد العنف في الناصرية".

وأضاف، ان "المملكة المتحدة تدعو إلى الحوار وضبط النفس والمساءلة عن قتل المدنيين وأفراد قوات الأمن".

وتشهد ساحة الحبوبي، وسط مدينة الناصرية تظاهرات منذ ليلة الخميس الماضي اثر اعتقال عدد من الناشطين، فيما تنتشر القوات الأمنية في الساحة والشوارع والتقاطعات القريبة منها، بعد الأحداث التي شهدتها المدينة، أمس الأحد، وأمس الأول السبت، تسببت بمقتل شرطي وإصابة 33 آخرين، في مواجهات بين قوات أمنية ومتظاهرين.

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