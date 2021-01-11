الصحة العالمية: بعثتنا في الصين تسعى للحصول على إجابات علمية تمنع حدوث جائحة جديدة

2021/01/11 | 23:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أصرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، على أن التحقيق الدولي في أصول جائحة “كوفيد 19″، المقرر أن يبدأ هذا الأسبوع في الصين، لا يبحث عن “شخص يلقي عليه باللوم”.

وقال مايكل رايان، مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إن المهمة المتأخرة – التي حصلت على الضوء الأخضر أخيرا من قبل بكين – كانت تتعلق بالعلم وليس السياسة، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس” وتابعتها /المعلومة/.

في الخامس من هذا الشهر، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عن شعوره “بخيبة أمل كبيرة” لتأخر الصين في السماح بدخول فريق من الخبراء الدوليين للتحقيق في أصول فيروس كورونا.

وأضاف رايان في مؤتمر صحفي في جنيف: “فهم أصول المرض لا يتعلق بإيجاد شخص ما يقع عليه اللوم.



يتعلق الأمر بالعثور على الإجابات العلمية حول التفاعل المهم للغاية بين مملكة الحيوان والمملكة البشرية”.

وتابع: سيزور 10 خبراء دوليين الصين اعتبارا من الخميس للتحقيق في أصول فيروس كورونا الجديد، بعد أكثر من عام من بدء الوباء ووسط اتهامات بأن بكين حاولت إفشال التحقيق.

يقول الخبراء إن حل لغز كيفية انتقال الفيروس لأول مرة من الحيوانات إلى البشر أمر بالغ الأهمية لمنع حدوث جائحة آخر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليتسيانغ، اليوم الاثنين، إنه يجب على منظمة الصحة العالمية أن تجري أبحاثا لتحديد أسباب منشأ “كوفيد 19″، ليس فقط في الصين، وإنما أيضا في دول ومناطق أخرى.



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