ثلوج اسبانيا تقف عائقاً امام مكافحة كورونا

2021/01/11 | 23:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

تعرقلت عملية توزيع اللقاحات في إسبانيا، بسبب تساقط للثلوج هو الأكبر منذ 50 عاما، أدى إلى شل أجزاء كبيرة من البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتم تحويل دفعة جديدة مكونة من 350 ألف جرعة من لقاح “فايزر”، كانت إسبانيا تتوقع تلقيها اليوم الاثنين في مطار مدريد، إلى مدينة فيتوريا الشمالية حيث كان من الصعب توزيعها في جميع أنحاء البلاد بسبب الظروف الجوية.

وأوضح وزير النقل خوسيه لويس أبالوس في مقابلة مع “TVE” الإسبانية، أن المطار، الذي أغلق منذ مساء الجمعة، شهد إقلاع أو هبوط عشرات الرحلات الجوية اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن تستأنف عملياتها بالكامل “طوال يوم الاثنين”.

ومع انخفاض حاد في درجات الحرارة، دعت السلطات الناس إلى تجنب مغادرة منازلهم إلا في الحالات القصوى.

وفي مدريد، دعت السلطات المواطنين إلى تجنب استخدام الممرات القليلة التي تمكنت فرق الحماية المدنية والعسكرية، بمساعدة كاسحات الثلج والجرافات، من إخلاء سيارات الإسعاف ومركبات الطوارئ.

وظلت الكثير من الخدمات الرئيسية في المدينة مغلقة اليوم الاثنين، بما في ذلك سوق الجملة الرئيسي، على الرغم من افتتاح بعض محلات السوبر ماركت وأكشاك الصحف لأول مرة في ثلاثة أيام.

وقالت شركة السكك الحديدية الوطنية رينفي، إن قطارات الركاب في مدريد والسكك الحديدية عالية السرعة بين برشلونة ومدريد ستستأنف في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وأغلقت المدارس في مناطق كاستيلا لامانشا ومدريد والعديد من المناطق الأخرى في إسبانيا.

ولقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم نتيجة الفيضانات المفاجئة أو درجات الحرارة المنخفضة التي سببتها العاصفة فيلومينا.

كما حاصرت العاصفة الثلجية أكثر من 1500 شخص في سياراتهم، بعضهم لمدة تصل إلى 24 ساعة.



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