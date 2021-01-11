2021/01/11 | 23:33 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حرص المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على مشاركة جمهوره اسم الكتاب الذي يقرأه في الوقت الحالي.ونشر محمد صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع “أنستقرام” مقطع فيديو قصير، ظهر فيه بشكل خاطف كتاب “قوة الدماغ” الذي يبدو أنه يعكف على قراءته في الوقت الحالي.كتاب قوة الدماغ هو أحد كتب التنمية البشرية وتطوير الذات، من تأليف مايكل جلب وكيلى هاول، وترجمه للعربية محمد ياسر حسكي وأمل الزيبق.ويستعرض الكتاب، المنشور عام 2013، مجموعة من الأدوات لتحسين عمل الفرد وحياته عموما، عن طريق بعض الاستراتيجيات البسيطة والمهمة للحفاظ على قوة الدماغ وتحسينها مع التقدم في العمر.ويتضمن الكتاب مقابلات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “قوة الدماغ”..



ماذا يدور في رأس محمد صلاح؟ عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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