2021/01/11 | 23:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اكد وزير التجارة علاء احمد الجبوري، قرب انهاء ملف مستحقات الفلاحين.

وذكر بيان لوزارة التجارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان وزير التجارة علاء احمد الجبوري التقى في مكتبه وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان بيكرد طالباني والوفد المرافق لها لبحث عدد من مواضيع المشتركة واهمها مستحقات الفلاحين في الاقليم ومبالغ دعم البذور .

وقال الجبوري خلال اللقاء، ان الوزارة تقوم بجهد استثنائي بغية الإسراع بصرف مستحقات الفلاحين ، مبينا ان تلك الجهود اثمرت إلى الإعلان عن إطلاق العديد من الدفعات التي تم استلامها من قبل مستحقيها .

واشار الى ان هناك جملة من الإجراءات والاليات الهادفة التي تحقق المساواة في توزيع مستحقات الفلاحين لجميع محافظات العراق وبكل شفافية خدمة للصالح العام، مؤكدا ان الوزارة ماضية بمد يد العون للفلاحين من خلال مخاطبة الجهات العليا ووزارة المالية من اجل تخصيص دفعات جديدة للمستحقات، اما فيما يخص ملف مستحقات الفلاحين للاعوام السابقة فنحن على وشك انهاء هذا الملف قريباً بعد استحصال الموافقات الاصولية .

من جانبها طرحت طالباني عددا من المواضيع والاستفسارات حول مستحقات اقليم كردستان للسنوات السابقة ومنح اجازات الاستيراد واليات تسجيل الشركات، واتفق الجانبان على حل جميع المسائل العالقة في المواضيع التي طرحت في اللقاء وبما يخدم الصالح العام .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التجارة: إنهاء ملف مستحقات الفلاحين قريباً) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التجارة: إنهاء ملف مستحقات الفلاحين قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).