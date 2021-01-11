وزارة التجارة: قريباً سيتم إنهاء ملف مستحقات الفلاحين للأعوام السابقة

2021/01/11 | 23:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد وزير التجارة علاء الجبوري، الاثنين، قرب انهاء ملف مستحقات الفلاحين للاعوام السابقة بعد استحصال الموافقات الاصولية، مشيراً الى مضي الوزارة بمد يد العون للفلاحين من خلال مخاطبة الجهات العليا ووزارة المالية وضخ دفعات جديدة للمستحقات.

وذكر اعلام الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (11 كانون الثاني 2021)، ان "الوزير علاء احمد الجبوري التقى اليوم في مكتبه وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان بيكرد طالباني والوفد المرافق لها لبحث عدد من مواضيع المشتركة واهمها مستحقات الفلاحين في الاقليم ومبالغ دعم البذور ".

واكد الوزير خلال اللقاء، بحسب البيان "ان الوزارة تقوم بجهد استثنائي بغية الإسراع بصرف مستحقات الفلاحين، حيث أثمرت تلك الجهود إلى الإعلان عن إطلاق العديد من الدفعات التي تم استلامها من قبل مستحقيها وهناك جملة من الإجراءات والاليات الهادفة التي تحقق المساواة في توزيع مستحقات الفلاحين لمجميع محافظات العراق وبكل شفافية خدمة" للصالح العام".

واضاف ان "الوزارة ماضية بمد يد العون للفلاحين من خلال مخاطبة الجهات العليا ووزارة المالية من اجل تخصيص دفعات جديدة للمستحقات، اما فيما يخص ملف مستحقات الفلاحين للاعوام السابقة فنحن على وشك انهاء هذا الملف قريباً بعد استحصال الموافقات الاصولية".

واشار البيان الى ان وزيرة الزراعة والمواد المائية في اقليم كردستان بيكرد طالباني "طرحت خلال اللقاء عدد من المواضيع والاستفسارات حول مستحقات اقليم كردستان للسنوات السابقة ومنح اجازات الاستيراد واليات تسجيل الشركات"، موضحاً ان "الجانبان اتفقا على حل كافة المسائل العالقة في المواضيع التي طرحت في اللقاء وبما يخدم الصالح العام".

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