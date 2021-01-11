2021/01/11 | 23:46 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مدرب منتخبنا الوطني السلوفيني ستريشكو كاتانيتش انه يضع ثقته باللاعبين الشباب ولانية له لاستدعاء بعض اللاعبين المغتربين في المستقبل.

وقال كاتانيتش : أريد أن أرى ماذا سيفعل الإعلام العراقي لو خسرنا مباراة الغد امام الإمارات ، ولكن سيخرج البعض ويقول لماذا لم تستدعوا هذا اللاعب أو ذاك، وإذا جلبتهم فأننا سنفوز.

واضاف : أقول لهؤلاء المطالبين باستدعاء جستن ميرام و احمد ياسين او غيرهم من المغتربين أجلبوا مدرب غيري يستدعي اللاعبين الذين أبعدتهم عن المنتخب وانا سأذهب الى البيت ولا توجد لدي مشكلة أبداً واتمنى لكم التوفيق.

واختتم حديثه قائلاً : كل لاعب في العراق لديه إعلاميين ويضغطون أكثر وأكثر ولكن كفى، المهم هو المنتخب العراقي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كاتانيتش : من يطالب باستدعاء بعض المغتربين ، فليجلب مدرب اخر وانا سأذهب الى البيت 7 SKY TV.

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