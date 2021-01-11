"الصحة" تنفي ظهور السلالة الجديدة لكورونا في العراق

2021/01/11 | 23:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا في البلاد.وقال سيف البدر المتحدث باسم الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه في الأيام المقبلة سيتم التحديث لعدد من المختبرات لتشخيص السلالة …

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