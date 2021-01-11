عضو بالفيدرالي يتوقع رفع معدل الفائدة في النصف الثاني من2022

2021/01/11 | 23:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال عضو بمجلس الاحتياطي الفيدرالي إن معدلات الفائدة قد ترتفع في النصف الثاني من العام المقبل، مع تعافي الاقتصاد بسرعة من أضرار كورونا أكبر

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