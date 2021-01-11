مقتل ثلاثة قياديين بتنظيم داعش الارهابي والقبض على ارهابي اخر في كركوك

2021/01/11 | 23:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة ،عن مقتل ثلاثة قياديين بداعش الارهابي بضربة جوية استهدفتهم جنوب كركوك .وقال الفريق ركن سعد حربيه ،ان طيران التحالف الدولي نفذ ضربة وفق معلومات استخبارية دقيقه استهدفت ثلاثة قياديين بداعش الارهابي بقرية تل عيدا غرب قضاء داقوق ما ادى لمقتلهم .واكد ان ابطال جهاز مكافحة الارهاب القوا القبض مساء اليوم على احد قياديي داعش في عملية امنية استندت لمعلومات استخبارية في احد احياء كركوك الشرقية ./انتهى

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