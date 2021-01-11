الرجاء البيضاوي يهزم الإسماعيلي المصري ويواجه الاتحاد السعودي في نهائي البطولة العربية

2021/01/11 | 23:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تاهل نادي الرجاء البيضاوي المغربي لنهائي البطولة العربية بعد فوزه مساء اليوم على ضيفه الاسماعيلي المصري بثلاثية نظيفة.ففي المباراة التي احتضنها الملعب الكبير لمراكش، تفوق الرجاء 3/0 على الإسماعيلي، ليتأهل إلى المباراة النهائية بنتيجة إجمالية 3/1، حيث فاز الإسماعيلي 1/0 في مباراة الذهاب.وانتهى الشوط الاول من المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل محسن متولي الهدف الأول للرجاء في الدقيقة 60 من ضربة جزاء.وأضاف بين مالانغو الهدف الثاني في الدقيقة 67 بضربة رأسية.وعزز محمود بنحليب تقدم الرجاء، وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 86، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.وكان الاتحاد السعودي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد تعادله 2/2 مع مواطنه الشباب، قبل أن يفوز العميد 2/1 في مباراة الإياب./انتهى3

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