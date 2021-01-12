الوباء والتطبيع والظروف المناخية، مظاهر عرّت فشل السياسات المخزنية - النهج الديمقراطي

2021/01/12 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#النهج_الديمقراطي الكتابة الوطنيةالرباط: في 11.01.2021بيــــانالوباء والتطبيع والظروف المناخية، مظاهر عرّت فشل السياسات المخزنيةفي اجتماعها العادي، بتاريخ 10 يناير 2021، وقفت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي عند المشاكل التي تتخبط فيها الجماهير الشعبية من جرّاء السياسات اللاشعبية للنظام، المملاة من طرف الدوائر المالية الامبريالية.



هذه السياسات التي فضحت جائحة كورونا والأحوال المناخية الأخيرة فشل ......





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