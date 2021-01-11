بومبيو يؤكد دور الإعلام الأميركي.. ويورد أهم التحديات 

2021/01/12 | 00:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الاثنين، في خطاب ألقاه ضمن مؤتمر استضافه موقع "فويس أوف أميركا" (صوت أميركا) في العاصمة واشنطن، على أهمية دعم المؤسسات الإعلامية الحريات التي تنادي بها الولايات المتحدة.

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