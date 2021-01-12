2021/01/12 | 00:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية من أعلى مستوى على الإطلاق في ختام جلسة اليوم الإثنين، مع متابعة التطورات السياسية، ومخاوف فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. الأسهم الأمريكية تتراجع عند الإغلاق مع التطورات السياسية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث.. الأسهم الأمريكية تتراجع عند الإغلاق مع التطورات السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).