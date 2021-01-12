التجارة العراقية تؤكد قرب إنهاء ملف مستحقات الفلاحين

2021/01/12 | 00:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد علاء احمد الجبوري وزير التجارة العراقي، قرب إنهاء ملف مستحقات الفلاحين.وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أن وزير التجارة علاء احمد الجبوري التقى في مكتبه وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان بيكرد طالباني والوفد المرافق …

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