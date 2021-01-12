بايدن مغردا ..استعادة الديمقراطية واستعادة احترام سيادة القانون..العمل الاهم للسنوات الاربع المقبلة

2021/01/12 | 00:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ان: استعادة الديمقراطية واستعادة احترام سيادة القانون..العمل الاهم للسنوات الاربع المقبلة.وقال في تغريدة على موقع تويتر : يجب أن يكون العمل الأهم خلال الأربعة أعوام القادمة هو استعادة الديمقراطية واستعادة احترام سيادة القانون، وتجديد السياسة التي تدور حول حل المشكلات وليس إشعال نيران الكراهية والفوضى./انتهى3

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