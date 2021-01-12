رئاسة البرلمان توجه بالاستمرار في مناقشة مواد موازنة 2021

2021/01/12 | 00:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت رئاسة مجلس النواب، الاثنين، اصدار توجيه للإستمرار في مناقشة موازنة 2021 ووضعها على جدول أعمال الجلستين المقبلتين.

وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان نقلا عن رئيس المجلس محمد الحلبوسي قوله، اليوم (11 كانون الثاني 2021) إن "مناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 ستبقى مستمرة وستدرج في جدول أعمال الجلسة القادمة والجلسة التي تليها".

وكان عضو اللجنة المالية جمال كوجر قد صرح في وقت سابق لـ NRT عربية، ان اقرار مشروع الموازنة يحتاح لنحو شهر مرجحا ان يتم اقرارها خلال نهاية الشهر الحالي او بداية الشهر المقبل.

ا.ح

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