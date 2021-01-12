''متكدسة في مراكزنا''.. المرور تتحدث لـNRT عن المركبات التي لا تحمل اللوحات

2021/01/12 | 00:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 31 دقیقة

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وجهت مديرية المرور العامة، الاثنين، اصحاب المركبات التي لا تحمل لوحات مرورية إلى مراجعة مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات لاستلام وتثبيت لوحات مركباتهم، فيما توعدت اصحاب المركبات المخالفة بمحاسبتهم قانونيا.

ودعا مدير المرور العام، طارق اسماعيل حسين، في بيان اليوم، (11 كانون الثاني 2021)، "اصحاب المركبات التي لا تحمل لوحات مرورية، إلى مراجعة مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات لاستلام وتثبيت لوحات مركباتهم".

وأضاف حسين، حيث ستقوم مفارزنا المرورية بمحاسبة اصحاب المركبات المخالفة ووفق القانون، لذلك نرجو من الجميع الالتزام ومراجعة مجمعات التسجيل لاستلام وتثبيت لوحات مركباتهم".

وفي سؤال عن مبلغ الغرامة، أجاب مدير الاعلام والعلاقات في مديرية المرور، حيدر كريم، لموقعNRT عربية اليوم الاثنين، ان "التعليمات الجديدة ليس الغرض منها الغرامة أو حجز المركبة، بل هي لتثبيت جميع اللوحات المطبوعة المتكدسة في مواقع التسجيل في بغداد والمحافظات"، مستدركا بالقول ان "من يمتلك السنوية وملصق ولم يقوم بتثبيت لوحة مركبته فسيتم محاسبته وفقا للقانون وستحجز مركبته".

وعن موعد تطبيق القرار، أشار كريم، إلى ان "القرار مطبق منذ فترة بعد ان توفرت اللوحات، فلا يوجد عذر أمام عدم تثبيت اصحاب المركبات اللوحات المرورية".

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