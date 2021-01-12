قمة نارية بين يونايتد وليفربول في كأس إنجلترا

2021/01/12 | 00:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أسفرت قرعة الدور الرابع من مسابقة كأس إنجلترا، عن موقعة نارية بين مانشستر يونايتد وليفربول، على ملعب الأول.

وتأتي المواجهة، بعد حوالي أسبوع من مباراة الفريقين المنتظرة على ملعب "أنفيلد" مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباريات الدور الرابع بعد أسبوعين من الآن، وسيلتقي خلالها الفريق الهاوي تشورلي مع وولفرهامبتون، فيما يلتقي مانشستر سيتي مع مضيفه تشيلتينهام من الدرجة الثالثة (ليج 2).

وفي مباريات أخرى، سيلتقي ساوثهامبتون مع الفائز من مواجهة آرسنال وشروزبوري، ويستضيف تشيلسي منافسه لوتون تاون، فيما يلعب توتنهام بضيافة ويكومب.

وفيما يلي النتائج الكاملة للقرعة:

تشيلتينهام تاون – مانشستر سيتي

بورنموث – كراولي تاون

سوانزي سيتي – نوتنجهام فورست

مانشستر يونايتد – ليفربول

ساوثهامبتون – شروزبوري أو أرسنال

بارنسلي – نوريتش

نشورلي – وولفرهامبتون

ميلوول – بريستول سيتي

برايتون – بلاكبول

ويكومب – توتنهام

فولهام – بيرنلي

شيفيلد يونايتد – بلايموث

تشيلسي – لوتون تاون

ستكوبورت أو وست هام – دونكاستر

برينتفورد – ليستر سيتي

إيفرتون – شيفيلد وينزداي

المصدر: كورة

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