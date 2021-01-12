المرور تتحدث لـNRT عن قرار تسجيل لوحات المركبات وغرامة المخالفين

2021/01/12 | 01:01 - المصدر: NRT عربية

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صورة ارشيفية

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منذ 1 ساعة

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أكد مدير الاعلام والعلاقات في مديرية المرور العامة، حيدر كريم، الاثنين، ان لوحات المركبات متوفرة في مراكز التسجيل كافة، فلم يبق عذر أمام عدم تثبيت أصحاب المركبات للوحاتهم المرورية.

وقال كريم، لموقعNRT عربية، اليوم، (11 كانون الثاني 2021)، ان "مدير المرور العام، طارق اسماعيل حسين، وجه اصحاب المركبات التي لا تحمل لوحات مرورية، إلى مراجعة مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات لاستلام وتثبيت لوحات مركباتهم".

وأضاف كريم، ان "التعليمات الجديدة ليس الغرض منها الغرامة أو حجز المركبة، بل هي لتثبيت جميع اللوحات المطبوعة المتكدسة في مواقع التسجيل في بغداد والمحافظات"، مستدركا بالقول ان "من يمتلك السنوية وملصق ولم يقوم بتثبيت لوحة مركبته فسيتم محاسبته وفقا للقانون وستحجز مركبته".

وعن موعد تطبيق القرار، أشار كريم، إلى ان "القرار مطبق منذ فترة بعد ان توفرت اللوحات، فلا يوجد عذر أمام عدم تثبيت اصحاب المركبات للوحاتهم المرورية".

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