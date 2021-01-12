2021/01/12 | 01:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "لمن لبنان اليوم" هو السؤال الذي طرحه برنامج المشهد اللبناني بعد ظاهرة المد الإيراني التي لفتت الأنظار بقوة في لبنان، حيث بدت شوارع بيروت أشبه بشوارع طهران.وللإجابة على هذا السؤال استضاف البرنامج جورج عدوان نائب رئيس حزب القوات اللبنانية، كما عرض آراء بعض الناشطين الذين شاركوا في ثورة ١٧ تشرين.

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