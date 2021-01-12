توقعات بهطول الثلوج في اربع محافظات عراقية

2021/01/12 | 01:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشير توقعات الطقس، الاثنين، الى فرص لهطول الثلوج في اربع محافظات في شمال العراق.

وذكر المتنبيء الجوي صادق عطيه (عضو لجنة الخبراء في منظمة الأرصاد العالمية)، ان "بيانات خرائط الطقس والسمك تشير الى ان فرص الثلوج في يومي الخميس والجمعة ستكون في المناطق التالية:

1- مناطق واسعة من مدينة السليمانية وتشمل المناطق المنخفضة فيها.

2- مناطق شمال اربيل .

3- اغلب مناطق دهوك وسيكون كثيفا في قمم الجبال .

4- ربما، (نقول ربما) لو تعمقت الكتلة الباردة في الطبقات العليا اكثر، فسيكون هنالك هطول ثلجي خفيف شمال نينوى اي في المناطق المحاذية لـ دهوك فقط ولانتوقع ذلك في غرب نينوى بسبب ارتفاع درجة الحرارة السطحية .

ا.ح

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