اللجنة القانونية: ​الموظفون يتعرضون الى نوعين من استقطاعات الرواتب

2021/01/12 | 01:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، تعرض الموظفين إلى استقطاعين للرواتب في موازنة 2021 المالية، مؤكدة على عدم التصويت على استقطاع الرواتب.

وقال عضو اللجنة المالية حسين العقابي في تصريح متلفز، اليوم (11 كانون الثاني 2021)، ان "مجلس النواب يناقش بشكل ساخن ملف سعر الصرف في الموازنة ويشهد الكثير من الآراء، ولن يصوت على استقطاعات رواتب الموظفين".

وأضاف، أن "الموظف الذي يقتطع من راتبه 15%، يواجه ارتفاعا في اسعار السوق بنسبة 30%، فهذا يعني انه استقطع من راتبه نحو 50%، على دفعتين ، وهذا غير مقبول".

ودعا العقابي الى اعادة النظر بموازنة 2021، لان المضامين في الموازنة فيما مفخخات لا تعد ولا تحصى".

وكان مقرر اللجنة المالية النيابية، النائب احمد الصفار، قد اعلن في تصريح خاص لـ N.R.T، "اننا كبرلمانيين واعضاء في اللجنة المالية ضد الاستقطاعات او فرض الضرائب على الرواتب، و فرض الضريبة داخل قانون الموزانة مخالفة قانونية".

ا.ح

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