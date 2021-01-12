لجنة الأمر الديواني تشدد على ان يكون دوام المدارس ليوم واحد في الاسبوع

2021/01/12 | 01:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اكدت لجنة الامر الديواني 217 لعام 2021، اهمية التزام المدارس الحكومية والاهلية بالتعليمات الصادرة عن لجنة الصحة والسلامة الوطنية بان يكون الدوام ليوم واحد فقط في الاسبوع.

وذكر بيان لوزارة الصحة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي ترأس أجتماع الامر الديواني 217 بحضور اعضاء اللجنة والمختصين في الوزارة، وتم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق والمنطقة والعالم وعرض موقف الوزارة لتوفير اللقاحات المضادة لكورونا ومناقشة مستوى تطبيق التعليمات الصحية من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وشدد الوزير على اهمية الجهود المبذولة من كافة المؤسسات الصحية للسيطرة على جائحة كورونا .

واكدت مقررات الاجتماع، بحسب البيان، على اهمية إلتزام المدارس الحكومية والاهلية بالتعليمات الصادرة من لجنة الصحة و السلامة الوطنية بان يكون الدوام ليوم واحد فقط بالاسبوع ومحاسبة المخالفين للتعليمات الوزارية حفاظآ على صحة وسلامة الطلبة والهيئات التدريسية والتعليمية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

واشار الاجتماع الى اهمية تكثيف الجهود الاعلامية والتوعوية للوقاية من مرض كوفيد 19 و تشديد الاجراءات لمنع دخول السلالة الجديدة التي اجتاحت دول العالم ، وتم التأكيد على استمرار التواصل والتنسيق مع القوات الأمنية لتطبيق الاجراءات الصحية حفاظآ على الامن الصحي للبلد.

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