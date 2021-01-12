نهاية ترامب ومأزق الرأسمالية الاميركية - عواد احمد صالح

2021/01/12 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عواد_احمد_صالح يبدو ان دونالد ترامب الرئيس الاميركي وفي الايام الاخيرة من ولايته على استعداد لخوض صراع عنيف من اجل التشبث بالسلطة فقد حرك انصارة يوم 7 من الشهر الحالي ، كانون الثاني للتظاهر واجتياح الكونجرس الاميركي وهو يعقد جلسة للمصادقة على تولي جو بايدن الرئاسة بعد فوزه في الانتخابات الاخيرة ...كتبت منذ بضع سنوات في مقال عن ترامب وانحطاط القيم الاميركية نشر في جريدة الى الامام ان الترامبية ليست ظاهرة شخ ......





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