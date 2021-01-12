كيف تولد الأفكار الجديدة؟ - زهير الخويلدي

2021/01/12 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي " الحاجة أُمُّ الاختراع"تمهيدفهم كيفية اختراع التقنيات، وإنشاء الأعمال الفنية، وصياغة النظريات العلمية: هذا تحد كبير واجهه علماء النفس وعلماء الاجتماع والفلاسفة ومؤرخو الأفكار على مدى قرن.



على أمل كشف سر الابداع.



يُعرف ليوناردو دافنشي بكونه رسام الموناليزا وبضعة روائع أخرى للرسم وبصفته المهندس الذي ترك رسومات شهيرة لآلات الطيران والغواصات.



لا نعلم أنه كان أيضًا عالم تشريح وعالم نبات ومهندس ......





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