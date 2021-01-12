مفاوضات سد النهضه تتجه للشلل والنيل في خطر - عدلي محمد احمد

2021/01/12 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدلي_محمد_احمد فوجئ الشعبين المصري والسوداني, مع الفشل الاخير لمفاوضات سد الموت والعار , ان مصر حكم السيسي تقف مع اثيوبيا في مواجهة الموقف السوداني, حيث اصر السودان علي شمول الاتفاق الملزم لكل ما يتعلق بقضايا الخلاف ,وقبل اي شئ آخر شمولها لما سيترتب علي نقص مستهدف من اثيوبيا لمياه النيل الازرق من اضطراب بل وخلل في الوضع المستقر منذ عقود للتوليد الكهربائي, ولكميات المياه المنصرفه بصوره يوميه الي خلف سد الروصيرص ن ......





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