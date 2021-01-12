لجنة الأمر الديواني توضح بشأن دوام المدارس

2021/01/12 | 02:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شددت لجنة الامر الديواني 217 لعام 2021، الاثنين، على اهمية التزام المدارس الحكومية والاهلية بالتعليمات الصادرة عن لجنة الصحة والسلامة الوطنية بان يكون الدوام ليوم واحد فقط في الاسبوع.

وذكرت وزارة الصحة في بيان تلقى N.R.T نسخة منه، اليوم (11 كانون الثاني 2021 ) ان "وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي ترأس أجتماع الامر الديواني 217 بحضور اعضاء اللجنة والمختصين في الوزارة، وتم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق والمنطقة والعالم وعرض موقف الوزارة لتوفير اللقاحات المضادة لكورونا ومناقشة مستوى تطبيق التعليمات الصحية من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية".

واضافت ان "مقررات الاجتماع اكدت على اهمية إلتزام المدارس الحكومية والاهلية بالتعليمات الصادرة من لجنة الصحة و السلامة الوطنية بان يكون الدوام ليوم واحد فقط بالاسبوع ومحاسبة المخالفين للتعليمات الوزارية حفاظآ على صحة وسلامة الطلبة والهيئات التدريسية والتعليمية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة".

ا.ح

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