زلزال قوي يضرب منطقة الحدود الروسية-المنغولية

2021/01/12 | 02:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال عنيف بقوة 6,8 درجات، فجر الثلاثاء، شمال منغوليا قرب الحدود مع روسيا، بحسب ما أفاد المعهد الجيولوجي الأميركي "USGS".

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