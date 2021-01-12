فيلم أضواء المدينة لتشارلي شابلن - محمد زكريا توفيق

2021/01/12 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق بعد بداية دخول الصوت إلى عالم السينما، أنتج تشارلي شابلن فيلمه الصامت والناجح "السيرك" عام 1928.



أول فيلم ناطق في تاريخ السينما ظهر عام 1927 بعنوان "مطرب الجاز".



توقع الكثيرون أن هذه هي نهاية الأفلام الصامتة.



إلا أن تشارلي شابلن استمر في إنتاج فيلمه الصامت متحديا هذه الموجة، وقدم لنا تحفته "أضواء المدينة".



وهو فيلم يعتبر مثال جوهري لسحر وقوة تعبير الفيلم الصامت، وقدرته الطاغية والتي لا تقل ......





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