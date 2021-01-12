التجارة: قرب صرف مستحقات الفلاحين عن الاعوام السابقة

2021/01/12 | 02:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة التجارة، الاثنين، عن قرب صرف مستحقات الفلاحين للأعوام السابقة للأنتهاء من هذا الملف بصورة نهائية.

وذكر بيان لوزارة التجارة تلقى N.R.T منه، اليوم (11 كانون الثاني 2021)، ان "وزير التجارة علاء احمد الجبوري التقى في مكتبه وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان بيكرد طالباني والوفد المرافق لها لبحث عدد من مواضيع المشتركة واهمها مستحقات الفلاحين في الاقليم ومبالغ دعم البذور" .

واضاف الجبوري خلال اللقاء، ان "الوزارة تقوم بجهد استثنائي بغية الإسراع بصرف مستحقات الفلاحين ، وتلك الجهود اثمرت إلى الإعلان عن إطلاق العديد من الدفعات التي تم استلامها من قبل مستحقيها".

واشار الى ان "هناك جملة من الإجراءات والاليات الهادفة التي تحقق المساواة في توزيع مستحقات الفلاحين لجميع محافظات العراق وبكل شفافية خدمة للصالح العام".

وتابع، ان "الوزارة ماضية بمد يد العون للفلاحين من خلال مخاطبة الجهات العليا ووزارة المالية من اجل تخصيص دفعات جديدة للمستحقات، اما فيما يخص ملف مستحقات الفلاحين للاعوام السابقة فنحن على وشك انهاء هذا الملف قريباً بعد استحصال الموافقات الاصولية .

وجاء في البيان ان "طالباني طرحت من جانبها عددا من المواضيع والاستفسارات حول مستحقات اقليم كردستان للسنوات السابقة ومنح اجازات الاستيراد واليات تسجيل الشركات، واتفق الجانبان على حل جميع المسائل العالقة في المواضيع التي طرحت في اللقاء وبما يخدم الصالح العام".

ا.ح

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