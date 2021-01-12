2021/01/12 | 02:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة البرتغالية، ليل الاثنين، أنّ الرئيس، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، مصاب بكوفيد-19، وقد اضطر من جرّاء ذلك لإلغاء كل مواعيده العامة، في تطوّر يأتي قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية التي يخوضها للفوز بولاية ثانية تبدو شبه محسومة لصالحه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس دولة أوروبية يصاب بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس دولة أوروبية يصاب بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).