التربية: إجراءات صحيَّة لزيادة عدد أيام دوام المدارس

2021/01/12 | 03:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اسراء السامرائي

كشفت وزارة التربية عن اجتماع سيعقد مع وزير الصحة لاعداد آلية زيادة عدد ايام الدوام لكل مرحلة دراسية.

وقال الوكيل الاداري في الوزارة الدكتور فلاح القيسي لـ«الصباح»: ان وزيري التربية محمد مخلف الدليمي والصحة الدكتور حسن التميمي سيعقدان اجتماعاً موسعاً مع خلية الازمة والمسؤولين ذوي العلاقة في الوزارتين لإعداد الاجراءات الصحية عند زيادة عدد أيام الدوام للمراحل الدراسية ليومين او ثلاثة لكل منها في المدارس الابتدائية والثانوية ( المتوسطة والاعدادية).

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