"محادثات جيدة".. ترامب يلتقي نائبه لأول مرة منذ اقتحام الكونغرس

2021/01/12 | 03:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض للحرة، الاثنين، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونائبه، مايك بنس، أجريا "محادثات جيدة" اليوم في المكتب البيضاوي تطرقت لنشاطات هذا الأسبوع وإنجازات السنوات الأربع الماضية.

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